Attualità

Misano Adriatico

| 15:16 - 12 Febbraio 2019

Via Lamarmora.

Ventiquattro nuovi peri da fiore hanno trovato dimora a Misano Adriatico. Nella giornata di lunedì infatti, a completamento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Lamarmora, realizzati da privati nell'ambito di una convenzione urbanistica, il comune di Misano ha provveduto a piantumare nuovi 24 alberi di pero lungo tutta la strada. Le aiuole sono state ridimensionate per ospitare le nuove alberature e per permettere la transitabilità pedonale dei marciapiedi.