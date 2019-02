FOTO, grossa perdita d'olio sull'asfalto, via San Martino in Venti chiusa al traffico

Cronaca

Rimini

| 15:03 - 12 Febbraio 2019

L'olio sparso sull'asfalto, foto di un nostro lettore.

Singolare episodio martedì pomeriggio in via San Martino in Venti nel riminese: molto probabilmente un camion ha perso olio in mezzo alla strada per centinaia di metri, dall’incrocio con via Santa Aquilina, spargendo così la sostanza oleosa su tutto l’asfalto, coinvolgendo anche via Solara.



MEZZI DI PULIZIA AL LAVORO PER TOGLIERE L'OLIO. A chiamare la municipale sono stati diversi motociclisti che rischiavano di scivolare a terra a causa dell’asfalto particolarmente viscido e pericoloso sia per le auto che per moto, biciclette e pedoni. La polizia municipale ha quindi mandato sul posto due volanti che hanno chiuso la careggiata, permettendo così a un’impresa di pulizie di rimuovere l’olio dall’asfalto e di mettere in sicurezza il tratto stradale.