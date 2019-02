I Campionati della cucina italiana sono a Food Attraction in Fiera a Rimini

Eventi

Rimini

| 14:13 - 12 Febbraio 2019

Un immagine dell'edizione di Food Attraction 2018..

Conto alla rovescia per le fiere Beer&Food (Beer Attraction e Food Attraction, insieme a BBTech Expo e International Horeca Meeting di Italgrob) di Italian Exhibition Group che si terranno alla Fiera di Rimini da sabato 16 a martedì 19 febbraio. Quando il Quartiere diventerà la più grande cucina d’Italia, grazie alla quarta edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, con il supporto di World Chef e in collaborazione con Italian Exhibition Group.

Più di 1.500 chef provenienti da ogni parte della Penisola e dall’estero, con centinaia di toques e giacche bianche a sfidarsi nelle gare di singolo e squadre, per cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica in 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite, 6 laboratori e 45 giudici, oltre a giornalisti e blogger, per decretare i migliori cuochi italiani ed educarli ad adottare un metodo di lavoro basato sulla qualità.

Le gare principali: cucina calda - pasticceria da ristorazione individuale; cucina calda a squadre; cucina fredda (Culinary & Pastry Art) a squadre; cucina fredda (Culinary & Pastry Art) individuale; combinata fredda e calda a squadre; non poteva mancare la bellezza delle sculture di Cucina Artistica, Culinary Art salata e Pastry Art, una delle più importanti competizioni italiane legate al trattamento artistico del prodotto gastronomico, sia dolce che salato (sarà anche possibile vedere gli artisti all’opera). E ancora, ingredienti della tradizione italiana a sorpresa, per il Contest Mistery Box – Cucina Calda.

Molto bella e apprezzata l’iniziativa Contest Ragazzi Speciali, che vedrà impegnati sul palco, accompagnati da compagni di scuola tutor, ragazzi con programmi scolastici differenziati.

Global Chef Challenge

Insieme ai Campionati della Cucina Italiana si terrà il prestigioso appuntamento della World Chef, dove la Nazionale Italiana Cuochi parteciperà con tre team: Junior, Senior e Pastry, per aggiudicarsi il posto nella finale mondiale che si terrà in Russia nel 2020. Per la categoria Junior sarà presente Andrea Del Villano, Marco Tomasi per la categoria Senior, con Tommaso Bonseri Capitani; Antonio Dell’Oro e Giorgia Bonacina per la categoria Pastry. Coach Lorenzo Alessio, Filippo Crisci e Andrea Tiziani.

Gran Premio della Cucina Mediterranea

A sfidare il team della Slovenia, campione uscente, saranno qulli di Francia e Albania. Appuntamento il 16 febbraio, sempre sul palco del padiglione A1 della Fiera di Rimini, per il Gran Premio della Cucina Mediterranea, la competizione organizzata sempre dalla Fic e riconosciuta dalla WorldChefs, società mondiale degli chef.