A Morciano in arrivo 200 nuovi alberi al parco urbano del Conca

| 14:07 - 12 Febbraio 2019

Parco del Conca.

La Valconca sarà un luogo sempre più ‘verde’grazie all’iniziativa dell Guardie ecologiche volontarie, Amministrazione comunale di Morciano di Romagna e le scuole. Sabato 23 febbraio gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado ‘Broccoli’, in collaborazione con il gruppo scout di Morciano e i componenti della Giunta comunale, si recheranno al parco urbano del Conca per piantumare circa 200 nuovi alberi. Tra le piante che troveranno dimora nella mattinata di sabato ci sono lecci, querce e carpini. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti in sinergia con il gruppo GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della provincia di Rimini e con la collaborazione dell'istituto comprensivo ‘Valle del Conca’. Le piante in arrivo al parco urbano del Conca si aggiungono ai 70 esemplari di Lagerstroemia indica, o mirto crespo, che nella prossima primavera andranno a rinverdire le vie del centro, da via Colombari a via Pascoli. Il tutto rientra in un più ampio progetto di ampliamento delle aree verdi cittadine e di ripristino della popolazione arborea che la Giunta comunale sta portando nelle vie del centro e all’interno del parco urbano del Conca.