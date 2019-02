Al via i lavori Hera alla condotta fognaria di Cà Garuffi a Morciano di Romagna

Attualità

Morciano di Romagna

| 14:01 - 12 Febbraio 2019

Lavori Hera.

Sono iniziati i lavori di potenziamento fognario in località Cà Garuffi, a Morciano di Romagna.

L’intervento, che avrà una durata di circa tre mesi e comporterà un investimento di 190.000 € interamente finanziato da Amir Spa, consiste nella realizzazione di una condotta fognaria che consentirà di raccogliere le acque reflue della località morcianese (situata a nord-est del capoluogo) in adiacenza alla via Abbazia, di recapitarle al collettore situato in loco e da qui all’impianto di depurazione di Cattolica.

I lavori prevedono, da un lato, la posa di una tubazione in PVC lunga 150 metri del diametro di 20 cm in via Pietro di Bennone (attualmente non servita da fognatura), lungo la quale verranno inoltre realizzate le predisposizioni per gli allacciamenti di utenza, e in un breve tratto di via Abbazia; dall’altro, il potenziamento dell’impianto di sollevamento fognario esistente in via Abbazia.

Info: http://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/dossier_depurazione/