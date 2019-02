Aggredisce per l'ennesima volta la compagna e le rompe il cellulare, arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:43 - 12 Febbraio 2019

Rapina, lesioni e danneggiamento: per questi reati è partito un ordine d'arresto, nella giornata di lunedì, ai danni di un 59enne di Bellaria, rintracciato dai carabinieri della locale stazione, allertati dalla convivente, dopo l’ennesimo episodio di violenza. Un litigio che era degenerato evidentemente in offese e botte: l’uomo dopo averla colpita al volto, le aveva strappato la borsa da cui aveva poi estratto il telefono cellulare scaraventandolo a terra con violenza e distruggendolo.

L’uomo è stato raggiunto dalla notifica nella Casa Circondariale di Forlì nella quale è detenuto a seguito una condanna per droga.



L’APPELLO DELL’ARMA ALLE VITTIME DI VIOLENZA



Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza domestica, una situazione gravissima che i Carabinieri sono riusciti ad affrontare grazie anche alla volontà della vittima di rivolgersi alle forze dell’ordine e di denunciare. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno drammatico che si può contrastare solo con un lavoro quotidiano condiviso e diversificato in cui assume un ruolo fondamentale la fiducia delle vittime verso le istituzioni e quanti operano per la loro tutela, in primis forze dell’ordine ed Autorità Giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri impiegherà ogni risorsa per affrontare con professionalità e competenza lo specifico fenomeno.