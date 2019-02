Ciclismo: Benessere e Sport, la stagione parte con il piede giusto

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:44 - 12 Febbraio 2019

Si è riaperta la stagione agonistica amatoriale per l’Asd Benessere e Sport che si era interrotta per maltempo. Sabato 19 gennaio a Bizuno di Lugo esordio stagionale per alcuni atleti con due piazzamenti di prestigio ottenuti da Claudio Ardondi (3°) e dal nuovo arrivato Daniele Lazzari (2°). Sabato 9 febbraio a Bellaria vittoria per Claudio Valentini. Sul gradino più alto del podio anche Mariangela Patrignani che vince nella categoria donne. Domenica 10 febbraio trasferta a Imola dove si è corso corre all’interno dell’autodromo. Dopo un lungo periodo di inattività dovuto ad impegni lavorativi torna a gareggiare Mario Ceccaroni e lo fa conquistando la vittoria nella sua categoria, con lui sul secondo gradino del podio Alfredo Novelli. Sempre a Imola bellissimo secondo posto anche per Mauro Mondaini. Trasferta all’estero per alcuni atleti che passeranno una settimana a Gran Canaria per una “vacanza attiva”.