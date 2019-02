Riccione, la rete wifi si estente con una robusta fibra ottica in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 11:35 - 12 Febbraio 2019

Piazzale Roma all'inizio di Viale Ceccarini.

Sono in procinto di partire i lavori di realizzazione di una robusta infrastrutturazione delle rete in fibra ottica per il wi-fi in viale Ceccarini, nel tratto compreso tra la ferrovia e piazzale Roma. L’intervento, suddiviso in due fasi, consisterà in una prima necessaria estensione della rete MAN in fibra ottica del Comune di Riccione, per poi procedere con l’installazione di 8 access point e consentire una copertura uniforme della zona. L’affidamento della prima tranche dei lavori è alla ditta D.R. TELECOMUNICAZIONI srl di Piacenza. L’intervento fa seguito alla connettività wifi, gratuita e senza autenticazione, introdotta nei mesi scorsi nelle sedi pubbliche quali la Residenza Comunale, la Biblioteca Comunale, il Palazzo del Turismo e il Comando della Polizia Municipale, attraverso le infrastrutture messe in campo dagli uffici comunali e la banda garantita in modo efficiente ed omogeneo da Lepida ScpA, società partecipata della Regione Emilia Romagna.

In questo modo l’amministrazione offre una connessione wi-fi consapevole, tutti i giorni 24 ore su 24, considerato che sempre più frequentemente l’accesso ad internet avviene in mobilità attraverso smartphone e tablet.

Per l’assessore ai Servizi Informativi Comunali Luigi Santi “ il proseguimento dell’azione di rinnovo e riqualificazione della rete wi-fi gratuita e in corso nella città, andrà a coprire entro Pasqua anche viale Ceccarini garantendo un servizio in più che il Comune offre ai cittadini e ai turisti, potenziando al contempo la possibilità di accedere in tempo reale ad esigenze di informazione e comunicazione. L’obiettivo è di rendere sempre più efficiente la città anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, un valore aggiunto per Riccione al quale puntiamo molto in termini di sforzi e investimenti per il bene della città".

Sono in procinto di partire i lavori di realizzazione di una robusta infrastrutturazione delle rete in fibra ottica per il wi-fi in viale Ceccarini, nel tratto compreso tra la ferrovia e piazzale Roma. L’intervento, suddiviso in due fasi, consisterà in una prima necessaria estensione della rete MAN in fibra ottica del Comune di Riccione, per poi procedere con l’installazione di 8 access point e consentire una copertura uniforme della zona. L’affidamento della prima tranche dei lavori è alla ditta D.R. TELECOMUNICAZIONI srl di Piacenza. L’intervento fa seguito alla connettività wifi, gratuita e senza autenticazione, introdotta nei mesi scorsi nelle sedi pubbliche quali la Residenza Comunale, la Biblioteca Comunale, il Palazzo del Turismo e il Comando della Polizia Municipale, attraverso le infrastrutture messe in campo dagli uffici comunali e la banda garantita in modo efficiente ed omogeneo da Lepida ScpA, società partecipata della Regione Emilia Romagna.

In questo modo l’amministrazione offre una connessione wi-fi consapevole, tutti i giorni 24 ore su 24, considerato che sempre più frequentemente l’accesso ad internet avviene in mobilità attraverso smartphone e tablet.

Per l’assessoreil proseguimento dell’azione dirinnovo e riqualificazione della rete wi-fi gratuita e in corso nella città, andrà a coprire entro Pasqua anche viale Ceccarini garantendo un servizio in più che il Comune offre ai cittadini e ai turisti, potenziando al contempo la possibilità di accedere in tempo reale ad esigenze di informazione e comunicazione. L’obiettivo è di rendere sempre più efficiente la città anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, un valore aggiunto per Riccione al quale puntiamo molto in termini di sforzi e investimenti per il bene della città".