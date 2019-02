La migliore assicurazione viaggio: oggi la attivi in rete

Attualità

07:14 - 12 Febbraio 2019

La proposta di assicurazioni per i viaggi è oggi molto ampia, anche a causa del fatto che sono molte le persone che ogni anno si spostano, in Italia, in Europa o nel mondo intero. Sono quindi varie, e differenti tra loro, le situazioni in cui è importante avere a disposizione una specifica assicurazione per il viaggio. Se stai per partire, con la famiglia o da solo, affidati alla migliore assicurazione viaggio direttamente in rete.

Cosa si intende per assicurazione viaggi

L’assicurazione di viaggio è una polizza che ci consente di avere una copertura assicurativa modulare e versatile per qualsiasi tipologia di viaggio che intendiamo affrontare in futuro. Esistono diverse proposte che ricadono nel concetto di assicurazione di viaggio. A partire dalle polizze che coprono la tua famiglia da qualsiasi evento fastidioso che si può verificare nel corso di un fine settimana al mare. Ovviamente ognuno poi ha le proprie personali esigenze, per questo motivo esistono polizze viaggio che coprono tratte in aereo, altre che comprendono viaggi della durata inferiore ai 45 giorni, o anche polizze più complete di tipo annuale.

Scegliere la polizza viaggi migliore

Ovviamente non esiste una singola polizza perfetta in ogni situazione: dovrai valutare caso per caso ciò che fa per te nello specifico momento. Ci sono però dei prodotti particolarmente interessanti, che propongono formule di vario genere, adattabili a qualsiasi situazione, sia per i singole che per le famiglie. Una buona polizza di viaggio deve garantirti una copertura vasta, a partire dal tragitto in aereo, o con altro mezzo di trasporto, per arrivare a qualsiasi tipo di incidente o problematica che ti può capitare nel corso della vacanza, o del viaggio di lavoro. Pensiamo ad esempio al volo in ritardo o cancellato, così come a eventi che portano alla necessità di consultare dei sanitari, magari in un Paese straniero dove ogni servizio di questo genere deve essere saldato al momento.

Attivare una polizza viaggio

Come abbiamo detto, oggi le polizze viaggi si possono attivare online, sui siti delle compagnie assicurative più evolute. Basta accedere a questo tipo di sito per evidenziare rapidamente tutte le offerte disponibili e scegliere quella che più ci interessa. Dovremo poi indicare il numero di persone da comprendere nella polizza, così come precisare per ognuna i dati identificativi. La stipula del contratto avviene direttamente in rete, ma nessuno ci vieta di andare a trovare il nostro assicuratore di fiducia, attivando l’assicurazione faccia a faccia.

Che tipo di polizze viaggio esistono

Ogni singolo viaggiatore può trovarsi in una specifica e particolare condizione. C’è chi viaggia con la famiglia, chi invece preferisce partire da solo; c’è chi viaggia per lavoro, chi lo fa per puro divertimento. C’è anche chi effettua diversi viaggi ogni anno, cosa che rende particolarmente conveniente valutare l’eventualità di un’assicurazione viaggi annuale. Stiamo quindi parlando di una polizza che dura nel tempo e ci offre le medesime coperture di una versione temporanea. Una volta attivata la polizza non dovremo più preoccuparci di nulla per 12 mesi, senza dover riattivare la copertura ogni volta che decidiamo di partire.