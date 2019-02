Giovani che si mettono in gioco, laboratori per tutti i gusti tra Riccione e Cattolica

Attualità

Riccione

| 06:33 - 12 Febbraio 2019

Laboratori per ragazzi.

Musica, arte, teatro e danza, cucina, yoga e pet therapy… Un’ampia gamma di laboratori per rispondere ai possibili interessi di un giovane che ha voglia di mettersi in gioco. Da segnare in agenda l’open day all’insegna di Giovani in Movimento, in programma a Cattolica il 13 febbraio, nel Centro Giovani in via del prete 119, dalle 15,30 alle 18,30 e il 15 febbraio a Riccione nello Spazio Giovani Jenny Berardi “JB”, in viale Mantova 6, nello stesso orario. Un’iniziativa promossa da una fitta rete di associazioni ed enti del Terzo settore locale e sostenuta dal Comitato di Distretto Riccione.

Si tratta di un’occasione per i giovani di sviluppare una propria passione che, magari un domani, può anche diventare un’opportunità di lavoro. Non solo, si potranno conoscere le associazioni del territorio e scoprire un volto poco noto del Terzo settore locale.

In occasione dell’evento sarà presentata la programmazione dei laboratori gratuiti per il 2019. Per informazioni e iscrizioni tel. 328 3684536 - giovaninmovimento2019@gmail.com

I programmi e i dettagli delle singole iniziative saranno poi pubblicati su centroxcentro.net, il sito della rete dei centri giovani attivi nel territorio riminese.

Giovani in Movimento è un progetto promosso da: Ass.ne Alternoteca APS, Coop il Millepiedi, Arcipelago Ragazzi APS, Centro E. Renzi, Volontarimini, Com. San Patrignano Coop. Soc.,, Ass.ne Sergio Zavatta ONLUS, Ass.ne Creativalconca, Ass.ne Hall of Music, Fuori Orario APS,; ente capofila: Ass.ne Il Tassello Mancante.