| 08:06 - 12 Febbraio 2019

Latte art (foto di repertorio).

Al Cescot di Rimini tornano i corsi per diventare maghi nella preparazione del caffelatte e delle bevande calde e per apprendere tutti i segreti della "Latte Art". Un'opportunità in più per poter migliorare l'offerta dei propri bar e locali. Torna il 13 febbraio il corso di "Caffetteria e Latte Art": ce ne parla Manola, del Cescot di Rimini (clicca sul pulsante audio per ascoltare l'intervista).