Come imparare a fare la pizza gourmet: ecco i corsi per diventare grandi chef

Attualità

Rimini

| 07:53 - 13 Febbraio 2019

Corsi di cucina al Cescot di Rimini.

La tradizione della cucina italiana, i più golosi dolci di Carnevale, stuzzicanti pizze gourmet: con il mese di febbraio partono alcuni dei corsi più gustosi del Cescot di Rimini. Si comincia mercoledì 13 con l'edizione serale di Cucina italiana, che fino al 18 aprile insegnerà come cucinare i piatti tipici della tradizione, dalla scelta delle materie prime alla presentazione in tavola. Il corso è strutturato a moduli e si può scegliere se frequentarlo tutto o in parte (ricette di primi piatti, secondi piatti, dolci).

Giovedì 14 inizia invece il corso di cucina gluten free, per ampliare le proprie conoscenze di piatti e ricette senza glutine.

In vista del martedì grasso, ecco una full immersion pratica nei dolci di Carnevale: lunedì 18, in una cucina professionale, una giornata di preparazione di golosità, dalle tradizionali castagnole e zeppole a ricette più curiose.

Lunedì 18, infine, parte anche il corso pratico di pizza gourmet, per insegnare a proporla in modo diverso e più ricercato, seguendo la strada della qualità dell'innovazione. Le lezioni, fino al 18 marzo, si terranno in una pizzeria professionale.

Per informazioni e iscrizioni Cescot Rimini, www.cescot-rimini.com, tel. 0541/441911.

Clicca sul pulsante audio per le informazioni sui corsi da Manola del Cescot.