Fiera Automotociclo d'epoca incanta gli appassionati, le FOTO di Ballante

Attualità

Rimini

| 07:53 - 11 Febbraio 2019

Mostra scambio Automotociclo d'epoca, foto Amato Ballante.

Sabato 9 e domenica 10 febbraio nei padiglioni della fiera di Rimini, si è svolta una delle mostre scambio più importanti dell’Italia centrale. In mostra c'erano auto, moto e cicli d’epoca, trattori, vecchi camion ricambi e accessori, modellini, foto, poster e tutti quei pezzi introvabili che hanno fatto la storia della meccanica motoristica. Vi hanno partecipato espositori provenienti da tutta Italia, professionisti e privati, occupando ben 4 padiglioni fieristici completamente al chiuso. Tanti appassionati del settore hanno trascorso diverse ore per vistare i tanti stand che offrivano i loro veicoli restaurati o ancora da restaurare, nonchè tanti accessori. Al centro del padiglione in cui facevano bella mostra modelli di auto del passato, era stata allestita un'esclusiva esposizione di auto da Rally tra i modelli degli anni 80 tra cui le bellissime Lancia 037 e Renault maxi 5 turbo. Inoltre, c'è stata la presentazione del libro di Arturo Rizzoli "Il Paso, Re Senza Corona", al momento della foto era intento a dedicare e autografare il suo libro al pilota d'epoca Luciano Pavan, Veneto di nascita ma da oltre vent'anni Fanese e numerosi altri ospiti come Giuseppe Sandroni con la Benelli 4 cilindri e la Ducati con cui corse Troy Bayliss. Ballante