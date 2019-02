Annuncio immobiliare su internet: attico a Rimini "non si vende ai napoletani"

Attualità

Rimini

| 06:40 - 11 Febbraio 2019

Vendita on line.

Un attico con vista sulla città, al prezzo di 499mila euro, in vendita ma "non ai napoletani". A denunciare l'ennesimo episodio di razzismo apparso sul web è il consigliere dei verdi di Napoli Francesco Borrelli dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni cittadini. L'annuncio, dicono i Verdi, è apparso su un noto portale di compravendite on line e riguarda un appartamento in vendita a Rimini. "Non si vende ai napoletani" era scritto nell'inserzione che, dopo qualche ora, è stata rimossa. "E' bene ricordare che i gestori del sito hanno l'obbligo di controllare - dice Borrelli -. Non vi devono più essere zone franche dove le leggi non sono vigenti e dove ognuno è libero di minacciare, offendere e insultare". Borrelli ha segnalato alla Polizia Postale "questo squallido caso per verificare - conclude - se ci siano gli estremi per una denuncia per istigazione all'odio razziale".