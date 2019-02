Calcio 1a Cat: la Polisportiva Sala batte il Verucchio (2-0) e riapre i giochi per il primo posto

Sport

Cesenatico

| 18:01 - 10 Febbraio 2019

Una formazione della Polisportiva Sala.

POL. SALA: Golinucci, Fabbri M., Velella (80' Stambazzi), Fiaschini, Pagan, Calandrini, Zoffoli (74' Orlandi), Quarta (86' Lucchi), Pagliarani (49' Matteoni), Pellegrini (65' Bartolini Y.), Vernocchi.

A disp.: Pollarini, Cialotti, Benedetti, Marconi. All.: Bartolini M.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Campidelli (67' Girometti), Tentoni, Colonna, Semprini (89' Radu), Bruma (90' Muccioli), Genghini (86' Clementi), Dragoni, Michilli, Maurizi (46' Vertaglia).

A disp: Palmieri, Schipano, Fabbri P., Ugolini. All. Nicolini.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna.

RETI: 31' Quarta, 83' Vernocchi.

NOTE: ammoniti Quarta, Maurizi, Pagan, Dragoni, Vernocchi, Michilli, Golinucci. Angoli: 4-2. Recupero 2'+5'.



Fantastica prestazione della Pol. Sala che davanti al proprio pubblico obbliga la oramai ex capolista a soccombere col risultato di 2-0. Dopo una prima fase di studio da parte di entrambe le squadre, la partita si infiamma al 13' con Pellegrini che con un cross insidioso impegna Maggioli. Al 24' è sempre Pellegrini dalla destra che fa partire un cross da calcio di punizione, Vernocchi impatta abilmente di testa in girata, ma è sempre l’estremo difensore ospite con un colpo di reni a salvare il risultato, volando alla sua destra. Al 31' cambia il risultato: dopo un bel fraseggio dalla sinistra del Sala, il solito Pellegrini arriva al tiro, Maggioli para nuovamente, ma nulla può su Quarta, che insacca la rete dell’1-0. Due minuti dopo il Verucchio si fa vedere in avanti: cross dalla destra, Maurizi è abile a liberarsi dalla marcatura di Fabbri M., ma non mantiene l’equilibrio e tira alto da buona posizione. Al 44' il Verucchio ci riprova, ma il tiro da fuori area di Michilli termina a lato senza impensierire il portiere locale Golinucci. Il primo tempo finisce 1-0 per il Sala.



La seconda frazione si riapre con i locali nuovamente pericolosi quando al 56' Vernocchi arriva sul fondo dalla sinistra; il cross deviato arriva a Matteoni che riesce a calciare, Maggioli con il piede si oppone. Il Verucchio cerca disperatamente il pareggio, ma fatica ad entrare nell’area avversaria ed è costretto a provare soprattutto con dei tiri da fuori area. Al 76' però nei piedi di Dragoni c’è la palla del pareggio: l’attaccante rosanero è abile a vincere dei rimpalli contro la retroguardia avversaria, ma al momento di calciare chiude troppo il sinistro e calcia fuori con Golinucci oramai spiazzato. Gol sbagliato, gol subito: all'83' i locali ripartono in contropiede, la palla giunge a Matteoni che dopo uno slalom serve il pallone a sinistra dove Vernocchi, tutto solo, dopo aver saltato il portiere, infila la palla del 2-0. Il match si avvia alla conclusione con alcuni altri tiri da fuori area da parte degli ospiti, ma senza particolari criticità per il portiere Golinucci.