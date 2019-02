Calcio Promozione: giocatore espulso per bestemmia, ma il Torconca espugna Morciano (0-1)

Sport

Morciano

| 17:52 - 10 Febbraio 2019

Il Morciano 2018-19.

MORCIANO: Vizzo, Torre, Ubaldi (78' Salvi), Sperandio, Rocchetti, Monaldi; Molfetta, Baki; Masini (66' Colombari), Simoncelli, Longoni.

In panchina: Bartolini, Martinelli, Muccini, Subashi, Ostolani.

TORCONCA: Barbanti, Valeri, Mendy, Ferrani, Vaccarini, Postacchini; Gasperini (59' Franca), Baffoni (65' Gambelli); Pasolini, Casoli, Renzoni (65' Harrach).

In panchina: Pratelli, Guenci, Capanna, Picchi, Diop, Zucchi. All. Vergoni.

ARBITRO: Navarino di Forlì (Assistenti: Garelli e Hichri di Imola).

RETI: 86' Postacchini (T).

NOTE: espulsi Mendy, Picchi (dalla panchina). Ammoniti: Monaldi, Rocchetti, Vaccarini, Pasolini.



Il Brigo di Morciano è terra di conquista per il Torconca, che fatica però più del previsto, trovando il gol partita a soli quattro minuti dalla fine. Primo squillo della partita al 22', con Barbanti che in uscita stoppa Simoncelli lanciato a rete. Quattro minuti dopo il Torconca protesta per un gol annullato a Pasolini. Al 29' Simoncelli finta il tiro e serve Masini, il cui tiro è bloccato da Barbanti. Il portiere rilancia per Pasolini che va alla conclusione, sfiorando il palo alla sinistra di Vizzo. Ghiotta opportunità per il Torconca al 46' con un cross di Casoli da sinistra che innesca Gasperini, ma il colpo di testa del n.7 ospite termina fuori. Al 56' Torconca in dieci per l'espulsione di Mendy, reo di aver bestemmiato; fuori anche Picchi, che si stava scaldando a bordo campo, per proteste. Nonostante la superiorità numerica, il Morciano non crea pericoli alla porta di Barbanti e anzi subisce il gol all'86': corner di Casoli e colpo di testa vincente di Postacchini.