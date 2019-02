Volley D femminile, l'Athena piega Riccione 3-2 in un match assai combattuto

Sport

Riccione

| 16:27 - 10 Febbraio 2019

La squadra del Riccione.





Athena - Riccione è stata una partita di cartello non solo sulla carta ma soprattutto sul campo. Una bella partita: a tratti combattuta, emozionante e spettacolare in molti frangenti, che ha scaldato non poco il pubblico presente nel nuovo impianto della Casa del Volley. Alla fine l'ha spuntata l'Athena meritatamente, che si è aggiudicata la gara per 3 a 2 (i parziali: 20-25, 25-21, 25-18, 17-25, 15-6) dopo un inizio tutto in salita su un Riccione che, per comportamento in campo, qualità di gioco, abnegazione, voglia di fare risultato meritava a sua volta la vittoria.

Ugolini e compagne sono partite alla grande nel primo parziale, travolgendo immediatamente le locali con un parziale di (0-6), successivamente le riminesi sono rientrate in partita, ma grazie al vantaggio iniziale delle riccionesi, le ragazze di coach Lazzarini hanno conquistato il primo set (20-25).

Dal secondo parziale in avanti è un'altra Athena quella che scende in campo, gioco fluido, grandi difese e attacchi efficaci mettono in difficoltà Riccione. La partita poi ha preso una piega diversa con la squadra di casa che è cresciuta e che, trascinata dalla bella prova della Giardi, alla fine ha ribaltato il risultato e conquistato il match al quinto.

Guardando il bicchiere mezzo pieno per Riccione è un punto d'oro conquistato in casa dell'Athena che mantiene a debita distanza, a +7 punti.

Gruppo Helyos rimane quindi così sempre in zona play off con un buon margine sulle dirette avversarie. Prossimo appuntamento per Ugolini e compagne sabato 16 Febbraio ore 17.00 al Pala Nicoletti arriva l'Around Team Cesena.



PARZIALI: