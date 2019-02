Rimini Calcio, ora tre partite in casa per svoltare: martedì infrasettimanale con la Feralpi Salò

Sport

Rimini

| 14:13 - 10 Febbraio 2019

Venturini e Alimi nella gara Rimini Giana Erminio.

Dopo l'amaro passo falso patito ieri, al "Bonolis" di Teramo, il Rimini di mister Marco Martini è subito tornato al lavoro per preparare al meglio i prossimi importanti, quanto ravvicinati, appuntamenti. La truppa biancorossa si è ritrovata questa mattina al "Romeo Neri", come da tradizione teatro di tutta la preparazione settimanale. Domani pomeriggio, sul rettangolo verde di piazzale del Popolo, è in programma la rifinitura in vista del match casalingo di martedì sera con la Feralpisalò. Gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina, poi nuova seduta nella mattinata seguente. Venerdì pomeriggio, infine, i biancorossi sosterranno la rifinitura prima della sfida in calendario sabato sera al "Neri" con l'Imolese.



Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.