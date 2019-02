Basket giovanile, i Crabs chiudono in bellezza la seconda tappa EYBL: battuto il Rapallo

Sport

Rimini

| 12:40 - 10 Febbraio 2019

Si è chiuso con tre vittorie la seconda tappa EYBL Under 20.

Bilancio positivo per i Granchi targati CONAD, che concludono la seconda tappa EYBL con tre vittorie e una sola sconfitta. Nell'ultima partita in calendario arriva un’altra vittoria per i Crabs che regola senza troppe difficoltà la squadra di Rapallo.

I Granchi prendono subito in mano il gioco, Mazzotti e Maralossou aprono le danze segnando il primo parziale di 5 a 0. I due ragazzi (entrambi in doppia cifra) trovano ripetutamente la via del canestro spingendo i compagni fino al 16 a 6 al 6° minuto. Poi un po’ di stanchezza e qualche disattenzione permettono ai genovesi di rientrare in partita e mettere a segno il sorpasso prima del suono della sirena.

Nei primi due minuti del secondo quarto la Next Step Academy riesce ad allungare leggermente il proprio vantaggio, ma è uno strepitoso Lonfernini (doppia doppia con 12 punti e 11 assist oltre a 7 rimbalzi) a riportare la squadra in parità (26-26 con 7’59” sul cronometro di gioco). Un’ottima difesa corale impedisce alla squadra di Genova di segnare, mentre i riminesi riescono ad allungare fino al +16 prima dell’intervallo lungo.

La ripresa vede rientrare in campo una sola squadra: i Crabs. Del Fabbro, Mazzotti, Lonfernini, Maralossou e Curi Moraes si spartiscono 25 punti, guadagnando un cospicuo vantaggio, che dà tranquillità ai biancorossi.

Ultima frazione di sola gestione e controllo della partita da parte dei Granchi che chiudono in scioltezza la pratica Next Step Academy, portando a casa anche l’ultima vittoria.

“Abbiamo chiuso al meglio questa bellissima esperienza. Volevamo vincere quest’ultima partita e l’abbiamo fatto. Ci siamo divertiti, giocando bene e di squadra, siamo molto orgogliosi della nostra prestazione” dice Andrea Lonfernini.

“Siamo arrivati stanchi, ma nonostante tutto abbiamo fatto un’ottima prestazione. All’inizio era combattuta, poi noi siamo stati bravi a prendere in mano la partita: abbiamo disputato un’ottima gara. Ora ritorniamo a casa dopo una splendida esperienza” commenta Filippo Del Fabbro

“Siamo stati più forti, abbiamo giocato bene, i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo disputato un ottimo torneo, chiudendo con 3 vittorie e una sola sconfitta. Ora si ritorna in Italia, poi vedremo” è il commento di coach Gordan Firic.





CRABS – NEXT STEP ACADEMY 90 – 53

Crabs: Curi Moraes 9 (3/5, 0/5, 3/6), Del Fabbro 10 (5/6, 0/2, 0/0), Rossi 4 (2/2, 0/3, 0/0), Lonfernini 12 (5/13, 0/3, 2/3), Colombo 7 (1/1, 1/3, 2/4), Spagnolli 0 (0/1, 0/1, 0/0), Filipovic 10 (5/8, 0/0, 0/4), Cubic 8 (1/2, 2/3, 0/0), Mazzotti 11 (5/6, 0/2, 0/2), Tongue 3 (1/1, 0/0, 1/1), Maralossou 16 (2/4, 4/6, 0/0). All: Firic.

I PARZIALI: 19 – 20, 48 – 32, 73 – 45