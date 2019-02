Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella ko in casa: la Rubierese passa 3-2

Sport

Rimini

| 11:52 - 10 Febbraio 2019

La squadra del Caf Acli Stella Rimini.

Cade tra le mura amiche la Caf Acli Stella per 3-2 per mano della Rubierese. La squara di Mussoni inizia la gara nervosa, stanca, senza grinta e subisce le scorrerie delle attaccanti del Rubiera senza far sperare in nulla di buono. Invano il tecnico ha cercato di modificare l’assetto della squadra con il doppio cambio palleggiatore/opposto o con l’entrata in campo di Cicoria , Bigucci, Bascucci e di Bianchi.

Nel terzo set c'è una energica reazione, la squadra inizia a macinare gioco e punti. La difesa si ricompatta e tutti gli attaccanti vanno a segno con belle giocate. La fase finale del quarto set fa soffrire alquanto i tifosi: la Caf Acli Stella è in vantaggio di 5 punti sul 22-17, poi va sul 24-22 ma con vari errori in attacco si fa raggiungere sul 24-24, poi con una reazione finale Francia chiude il set a favore della Caf Acli Stella (26-24).

La Caf Acli Stella al tie-break subisce i potenti attacchi di Arduini (23 punti) e compagne e lascia via libera alle reggiane.

IL TABELLINO

CAF ACLI STELLA–RUBIERESE 2-3

Caf Acli Stella: Ambrosini 1, Cicoria 4, Gugnali 16, Bologna 5, Francia 11, Costantino 11, Mazza 13, Bascucci 1, Bianchi, Bigucci, Jelenkovich lib 1. Ne. Serafini lib, Cit, Tomassucci. All. Mussoni.

Rubierese: Arduini 23, Paterlini 16, Macchetta 11, Zoppi 4, Rossi 6, Galli 3, Freddi lib., Marzadori, Orlandini, Baccarani. Ne. Campani. All. Longagnani.

PARZIALI: 16-25, 14-25, 25-19, 26-24, 7-15

NOTE: BV: St. 5, Ru 9.BE: St 5, Ru 5. Muri: St. 11, Ru 11.

Classifica: Csi Clai Imola 39*, Esperia Cremona 34, Bleuline Lib. Forlì 32, Emanuel Riviera Rimini 29, Liverani Lugo 26, Gramsci Pool RE 26, Rubierese 24, Arbor Interclays RE 24, Fruvit Rovigo 20*, Caf Acli Stella Rimini 18, Pianamiele Bologna 17, Campagnola RE 12, My Mech Cervia 11, Calerno S. Ilario RE 01.

*una partita in meno