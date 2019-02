La poliziotta Roberta Rizzo della squadra mobile di Rimini nella puntata di "Nuovi eroi" su Rai 3

Attualità

Rimini

| 09:46 - 10 Febbraio 2019

Guerlin Butungu con la poliziotta Roberta Rizzo.

Saranno protagoniste lunedì 11 febbraio, su Rai Tre dalle ore 20.25, del programma televisivo “Nuovi Eroi” il Sovrintendente Capo Roberta Rizzo, in forza alla Squadra mobile della Questura di Rimini ed il Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Francesca Romana Capaldo, in forza al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO). Le due poliziotte svolsero un ruolo fondamentale nelle indagini sulla duplice violenza di gruppo commessa, a Rimini, nei confronti di una cittadina polacca e una transessuale peruviana nella notte del 26 agosto 2017, fatto che ha tenuto con il fiato sospeso non solo Rimini ma l’Italia intera e che ha avuto grande risonanza anche all’estero.

La conclusione della vicenda è nota: dopo nove giorni di ininterrotto lavoro - che verranno ripercorsi passo passo dal programma televisivo - la professionalità e l’esperienza dei Poliziotti riminesi e di quelli dello SCO hanno permesso di individuare ed arrestare tutti i responsabili dell’efferato crimine.