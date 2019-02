Riccione, Marco Bonini presenta il suo libro, ad introdurre Martina Colombari

Eventi

Riccione

| 09:36 - 10 Febbraio 2019

L'attore Marco Bonini.

L’attore e sceneggiatore Marco Bonini, per la prima volta in veste di scrittore, sarà al Cinepalace di Riccione per un evento speciale a cura di Giometti Eventi lunedì 11 febbraio alle ore 21: Bonini presenterà infatti il suo romanzo d'esordio Se ami qualcuno dillo, una storia familiare di crescita e redenzione, la storia di un padre e di un figlio. Introduce l’evento Martina Colombari che leggerà brani tratti dal romanzo. Durante la serata verrà proiettato Reset ultimo cortometraggio di Marco Bonini.

Il romanzo d’esordio di Marco Bonini, Se ami qualcuno dillo, affronta con piglio di amara ironia un tema molto attuale in questi giorni: il concetto di virilità e la ricerca di una nuova identità maschile. Bonini già conosciuto nella sua veste di attore e sceneggiatore romano (tra i protagonisti, tra le altre cose, della trilogia Smetto quando voglio e sceneggiatore insieme a Edoardo Leo del film Noi e la Giulia; è stato recentemente uno dei personaggi principali della Dottoressa Giò di Barbara D’Urso, dove interpretava il dottor Paolo Zampilli).

Il suo romanzo prende le mosse da uno spunto autobiografico, il completo ribaltamento della personalità del padre di Bonini in seguito al coma dovuto a un grosso attacco di cuore. Da uomo duro e anaffettivo che ha cresciuto i suoi due figli maschi sulla base di un’educazione votata a ideali machisti e maschilisti, il padre di Marco si risveglia dal coma come se fosse nato in un’altra pelle: tenero, dolce, affettuoso, senza più essere in grado di leggere e scrivere, ma pieno di voglia di ridere e danzare, mettendo così in crisi il modello maschile che ha sempre trasmesso ai suoi figli e rendendo necessario il ripensamento per una loro nuova identità.

Biglietto euro 5,00

www.giometticinema.com