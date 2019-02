Volley B2 femminile, l'Emanuel raccoglie un punto nella sfida in trasferta contro l'Arbor

Sport

Rimini

| 23:57 - 09 Febbraio 2019

La squadra dell'Emanule Riviera Volley ha perso al tie break.

Sconfitta al tie break (3-2) per l'Emanuel Riviera Volley sul parquet dell'Arbor Interclays Reggio Emilia al termine di una partita molto combattuta: i primi due set – uno per parte – sono stati vinti agevolmente, gli altri si sono rivelati molto tirati. Ottime le prove da parte riminese di Leonardi e Godenzoni (59 punti complessivamente) che hanno fatto breccia nella munita difesa, il punto di forza delle padroni di casa; sul fronte Arbor quattro giocatrici hanno chiuso in doppia cifra e tra queste l'opposto Magnani è stata la spina nel fianco della difesa riminese.

IL TABELLINO

ARBOR INTERCLAYS Cocconi 1, Borghi 10, Gennari 15, Corsi 3, Magnani 15, Caluzzi 3, Bonacini 13, Talami 9.

EMANUEL RIVIERA VOLLEY: Catalano 5, Leonardi 26, Nicoletti, 2, Vujevic 8, Benvenuti 5, Zucchini 10, Godenzoni 33, Macchi (L). N.e Magi, Bissoni, Orsi, Semprini Cesari, Ariano.

PARZIALI: 25-19, 17-25, 22-25, 26-24, 16-14

NOTE Battute vincenti: Emanuel 14, Arbor 5; Errori battuta: Emanuel 22, Arbor 6; Muri: Emanuel 7, Arbor 8, Errori: Emanuel 12, Arbor 11.



RISULTATI

CLAI IMOLA - FRUVIT ROVIGO domenica

MY MECH CERVIA- VTB PIANAMIELE BOLOGNA 2-3

BLEULINE LIB.FORLI' US ESPERIA CREMONA 2-3

ARBOR INTERCLAYS RE EMANUEL RIVIERA RIMINI 3-2

CAF ACLI STELLA RIMINI - RUBIERESE VOLLEY 2-3

V.CALERNO S.ILARIO - GRAMSCI POOL VOLLEY 1-3





CLASSIFICA

CSI CLAI IMOLA 39; ESPERIA CREMONA 34; BLEULINE LIB.FORLI' 32; EMANUEL RIVIERA RIMINI 29; LIVERANI LUGO 26; GRAMSCI POOL VOLLEY 26; RUBIERESE, ARBOR INTERCLAYS 24; FRUVIT ROVIGO 20, CAF ACLI STELLA RIMINI 18; VTB PIANAMIELE BOLOGNA 17; T&V CIVIEMME CAMPAGNOLA 12; MY MECH CERVIA 11; V.CALERNO S.ILARIO 0.