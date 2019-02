Basket C Gold, Albergatore Pro passa in scioltezza nel derby col Gaetano Scirea: 54-83 MVP Luca Pesaresi con 22 punti e 4 bombe, ma prestazioni solide per Francesco Bedetti e Bianchi

Sport Bertinoro | 22:52 - 09 Febbraio 2019 Netto successo in trasferta per Albergatore Pro. Non si ferma davanti a nessun ostacolo Albergatore Pro che continua imperterrita la sua marcia da leader del campionato e piega a domicilio anche Gaetano Scirea Bertinoro con un perentorio +29 (54-83). RBR è ancora senza Rivali, Luca Bedetti, Dini e Guziur, ma può contare su un roster di altissima qualità e su giocatori estremamente duttili e pronti a qualunque evenienza, giovani compresi. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, Rimini mette alle corde Bertinoro con una difesa molto solida e capitalizza in attacco; nel secondo tempo mantiene i 20 punti di media di vantaggio, prima di piazzare il parziale definitivo. MVP Luca Pesaresi con 22 punti e 4 bombe a bersaglio, ma prestazioni solide per Francesco Bedetti (18 con 5/8 da due) e Bianchi (15 con 6/10 dal campo).



ALBERGATORE PRO Bedetti F.12, Pesaresi 22, Bianchi 15, Broglia 4, Ramilli 2, Saponi 8, Moffa 10, Vandi 4.

GAETANO SCIREA: Enrico Solfrizzi 4, Ravaioli 8, Ricci 7, Rossi 9, Solfrizzi Em. 3, Bracci 10, Bravi 4, Flan 9.