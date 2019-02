Volley B maschile, la vittoria per la Dolciaria Rovlli Morciano è un tabù

Sport

Morciano di Romagna

| 22:42 - 09 Febbraio 2019

Sconfitta a domicilio per la Rovelli Morciano per 3-0.



Ancora fermi al palo con il capitolo vittorie, quantomeno la Rovelli di oggi, contro una buonissima formazione come Arno Castelfranco di Sotto dell’ex Andreatta, ha tirato fuori l’orgoglio, facendo sudare al di là del risultato, gli ospiti toscani. Peccato per il terzo set, in cui la Rovelli avrebbe meritato di allungare la sfida. Il prossimo turno sarà ancora casalingo, contro un’altra toscana, i fiorentini del Fucecchio, altra formazione da alta classifica.



IL TABELLINO



DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – ARNO VOLLEY 0 – 3



DOLCIARIA ROVELLI: Stella 6, Morichelli 16, Omaggi 2, Vanucci 4, Mille 7, Kiva 4, libero Maggioli, Daniel 1, Calandriello n.e., Benini N.E., Fabbri 0. All. Rovinelli.

ARNO: Berberi 3, Da Prato 15, Ridolfi 7, Pitto 5, Rossatti 14, Andreatta 7, L1 Pinzani, L2 Spremolla, Samminatiesi 0, Wiegand 0, Pini 0, Falaschi 0, Corti 0. All. Sansonetti.

PARZIALI: 18-25/19-25/23-25.

ARBITRI: Ubaldi - Natalini

NOTE: ROVELLI: b.s. 10 ace 4 muri 4 errori 14. ARNO: b.s. 12 ace 4 muri 9 errori 8