Calcio Promozione, scivolone del Gabicce Gradara sul campo del fanalino di coda

Sport

Gabicce Mare

| 22:01 - 09 Febbraio 2019

Sconfitta sul campo del Villa Musone per il Gabicce Gradara.

Si interrompe dopo quattro vittorie e un pareggio la serie utile del Gabicce Gradara. Sul campo del fanalino di coda Villa Musone, la squadra di Papini (il tecnico era squalificato) è stata battuta per 1-0. A decidere la partita la rete al 26' del primo tempo di Bonifazi. Su un palla persa sulla trequarti dalla squadra ospite, il Villa Musone ha fatto abilmente scattare la ripartenza conclusa con un preciso tiro in diagonale. Dopo lo svantaggio gli ospiti hanno cercato di raddrizzare la gara, ma non hanno prodotto tanto: un tiro dal limite sul finire del primo tempo e negli ultimi minuti una conclusione di Passeri dopo un batti e ribatti insistito in area sventata dal portiere. Rispetto alle precedenti uscite la manovra è stata meno brillante e il gioco spezzettato non ha favorito il fraseggio sicchè si è puntato spesso sui lanci lunghi che non hanno sortito effetti. A completare il quadro negativo, l'uscita per infortunio di Grassi sul finire della prima frazione e l'ammonizione di Vegliò che salterà per squalifica la prossima partita, sabato in casa contro il Santa Veneranda (ma tornerà disponibile Bastianoni oltre al mister in panchina).

A fine partita il tecnico Papini commenta: 'Dopo una serie di partite tirata ci sta un calo di tensione – spiega – oggi in campo non c' era la solita squadra, che cerca di imporre il suo gioco; non siamo stati all'altezza delle precedenti partite e abbiamo pagato questa pausa con una sconfitta. Abbiamo cercato di riacciuffare il match, ma abbiamo prodotto poco. Dobbiamo abbandonare ogni idea di playoff se non altro perchè non ci dice bene e concentraci sul raggiungimento della quota salvezza il più presto possibile".

IL TABELLINO

VILLA MUSONE: Giulietti, Frezzi, Prosperi (76' Moglie), Pucci, Reucci, Camilletti Mar., Camiletti Mat., Carnevalini, Mascambruni (88' Camilletti L.), Bonifazi (82' Kapitonov), Cardoso (70' Nocelli) A disp. Piccione, Fiengo, Liguori All. Caccia

GABICCE GRADARA: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Pedini (45' Marcolini), Grandicelli (45' Tedesco), Veglio' (76' Freducci), Grassi (44' Pratelli), Fabbri. A disp. Alessandrini, Tafuro, Kone, Magi, Marchetti All. Papini

Arbitro: Ali Taboubi di Jesi (An)

Reti: 26' pt. Bonifazi

Note: Ammoniti Mascambruni, Prosperi; Vegliò.