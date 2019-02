Volley A2 femminile, sfida tra Omag e Mondovì: scatta a San Giovanni la poule promozione

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:45 - 09 Febbraio 2019

La squadra dell'Omag di San Giovanni in Marignano.

Torna il campionato di serie A2 femmnile. A San Giovanni in Marignano alle ore 17 di domenica prima sfida della poule promozione tra Omag e LPM Bam Mondovì. Vedremo una sfida entusiasmante, giocata a viso aperto, che farà indubbiamente divertire tutti coloro che parteciperanno all’incontro: la Omag che vanta l’imbattibilità fra le mura amiche contro Mondovì che sfoggia la seconda medaglia d’argento conquistata domenica scorsa a Verona nella finale di Coppa Italia.

Entrambe le squadre, che occupano rispettivamente il secondo ed il quarto posto in classifica, cercheranno di portarsi a casa l’intera posta in palio per tenere o accorciare le distanze da Perugia. Sarà anche la partita del ritorno in Romagna della ex Elisa Zanette, autentica trascinatrice nella squadra marignanese dello scorso campionato e leader indiscussa dell’attuale Lpm. La scorsa stagione la spuntarono le monregalesi di coach Delmati, al termine di un match appassionante, in una splendida cornice di pubblico, pubblico che sicuramente anche quest’anno non mancherà. Le altre gare della giornata vedranno affrontarsi Martignacco e Perugia, Soverato e Collegno, Caserta e Trento e Ravenna contro Orvieto.

Arbitri Maurizio Merli e Nicola Traversa.