Una passeggiata di misanesi per immaginare il lungomare del futuro

| 15:46 - 09 Febbraio 2019

Si sono presentanti tanti misanesi sabato mattina per partecipare alla passeggiata collettiva per immaginare il lungomare del futuro di Misano. La mattinata è partita con una breve presentazione a cui ha fatto seguito la passeggiata di ricognizione sul lungomare. L’idea era quella di vedere e toccare con mano i punti di forza e di debolezza dell’area del lungomare con l’obiettivo di lanciare un progetto condiviso di rigenerazione degli spazi pubblici e degli edifici privati esistenti. L’iniziativa - creata nell’ambito del progetto partecipativo “Misano insieme rigeneriamo il lungomare” - è in linea con la strategia del nuovo piano urbanistico, in avanzata fase di elaborazione, tesa a fare di Misano un Comune accogliente, ospitale e sostenibile, sia ambientalmente che socialmente.