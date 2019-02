Parcheggia nella via e blocca il traffico, deve intervenire la Municipale

Attualità

| 15:43 - 09 Febbraio 2019

Il fuoristrada che ostruisce il passaggio nella via.

Traffico in tilt venerdì sera in via Isotta degli Atti a Rimini, in pieno centro. Colpa di un cittadino poco responsabile che ha parcheggiato la macchina, ostruendo completamente il passaggio. "Questa foto testimonia cos'è successo venerdì sera all'altezza del civico 22", commenta un nostro lettore, che ci ha segnalato l'accaduto, con tanto di scatto fotografico. A sinistra la vettura che blocca il passaggio, mentre a destra c'è una Mercedes che è invece regolarmente in sosta nello stallo per disabili (con relativo permesso). Le altre vetture, che dovevano passare regolarmente sulla sinistra, sono rimaste ferme. E' dovuta così intervenire la Polizia Municipale, rimuovendo sia l'automobile in questione, sia un'altra che è sempre passeggiata in divieto. Ancora una volta quindi si è registrato a Rimini un caso di parcheggio selvaggio.