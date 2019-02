Anomalo via vai in un appartamento in zona San Giuliano: arrestato pusher In casa aveva otto involucri di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga

Cronaca Rimini | 15:23 - 09 Febbraio 2019 Involucri di cocaina. Venerdì pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno arrestato un 49enne di Trapani, da anni residente a Rimini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento dei Carabinieri è stato avviato da diverse segnalazioni al 112 su un insolito via vai di giovani da un'abitazione in zona San Giuliano. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di otto involucri di plastica sigillati, con all'interno 12 grammi di cocaina, nascosti nella camera da letto del 49enne. I Militari hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Sabato mattina il 49enne è stato condannato a 12 mesi di reclusione, giovandosi del beneficio della sospensione della pena.