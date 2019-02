Edera copre totalmente una cabina elettrica. La segnalazione

Attualità

Riccione

| 14:58 - 09 Febbraio 2019

Torretta ricoperta di edera.

"Buongiorno, lo so che siamo in inverno e che fa freddo, ma una sfoltatina non farebbe male. Passeggiando per un viale di Riccione, precisamente viale Galvani in zona Terme, a due passi direi, a 20 metri da viale San Martino (la piazzetta) lo sguardo cade su una torretta elettrica. Come si nota ricoperta di edera, come del resto la porta di ingresso, segno che non è stata aperta da molto tempo (chissà dentro che situazione ci sara'). E poi dicono che le cabine si surriscaldato e vanno a fuoco, vicino ci sono hotel e case. lo credo a vederla cosi, come possono essere ventilate se tutte imbottite? La green art va bene ma cosi si esagera. Un vostro lettore. Grazie". Per inviare una segnalazione, corredata di fotografia: numero whatsapp 347 8809485.