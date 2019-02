Attualità

Rimini

14:39 - 09 Febbraio 2019

Carcassa bicicletta abbandonata in via Ermeda a Rimini.

Attaccate ai pali, alle rastrelliere, alle recinzioni. Rovinate, saccheggiate, scarnificate da mesi di abbandono. Fino a che diventano carcasse. Scheletri di biciclette che, anno dopo anno, si "fondono" col paesaggio urbano. Un rottame rischia di diventare richiamo per altri abbandoni. Fino a creare una piccola discarica. L'ultima segnalazione arriva da un nostro lettore in via Ermeda, una via appena adiacente a Marina Centro. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.