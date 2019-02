E45: dalla Camera di Commercio 100.000 euro a sostegno delle imprese in difficoltà

Attualità

Rimini

| 10:33 - 09 Febbraio 2019

E 45 viadotto Puleto.

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha stanziato un fondo di 100.000 euro da destinare alle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede legale e operativa nei territori dei Comuni di: Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Sant'Agata Feltria.

Il Presidente della Camera di commercio, sentiti i componenti della Giunta camerale, ha adottato un provvedimento d’urgenza che integra il “disciplinare per favorire l’accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini tramite organismi di garanzia collettiva fidi”.

L’intervento straordinario prevede contributi a fondo perduto alle imprese pari al 5% dell’ammontare del finanziamento coperto da garanzia, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi. L’importo del contributo camerale è fino ad un massimo di 5.000 euro.

Le imprese interessate possono presentare la domanda di contributo, esclusivamente tramite i Confidi secondo le modalità previste dal Disciplinare della Camera di commercio della Romagna.

Le domande devono essere riferite a nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 1/1/2019.

I contributi saranno erogati dalla Camera di commercio della Romagna direttamente alle imprese entro 60 giorni dalla richiesta, naturalmente dopo le verifiche istruttorie in merito alla conformità delle richieste.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del plafond, in ordine cronologico di arrivo delle richieste da parte di tutti i Confidi interessati.

Il Disciplinare per favorire l’accesso al credito alle imprese e il relativo Addendum a favore delle imprese danneggiate dalla chiusura del viadotto Puleto sono pubblicati sul sito istituzionale www.romagna.camcom.it (percorso: promuovi l’impresa / sportello imprese / accesso al credito).

“In accordo con i componenti della Giunta camerale, ho adottato un provvedimento d’urgenza con cui destinare 100.000 euro per un intervento a favore delle imprese operanti sui territori penalizzati dalla chiusura del tratto stradale, che ha determinato un forte calo dell’attività, a causa della difficoltà di approvvigionamento e distribuzione delle merci - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini -. Per assicurare alle imprese un intervento rapido ed efficace la Camera si avvarrà della collaborazione dei Consorzi e delle Cooperative di Garanzia Fidi operanti sul territorio e aderenti al disciplinare camerale. Le imprese e i lavoratori hanno necessità di sostegno concreto e in tempi veloci, per questo lavoriamo in sinergia con tutti gli Attori in campo per cercare soluzioni adeguate e per supportare le difficoltà che devono affrontare.”

Per informazioni: promozione@romagna.camcom.it