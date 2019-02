Basket C Silver, Dulca Angels corsari a Zola Predosa con Russu e Zannoni sugli scudi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:58 - 09 Febbraio 2019

Un time out degli Angels vittoriosi a Zola Predosa.







Vincono con sicurezza i Dulca Angels in quel di Zola Predosa (63-83). Già dalle prime battute i ragazzi di Evangelisti fanno capire che quella nella provincia bolognese non è una gita di piacere. Con Colombo in Ungheria per la Youth League, torneo internazionale per giovani giocatori, e Lucchi febbricitante, è Fusco a portare palla. Francesco Francia non trova fluidità in attacco e Santarcangelo grazie a Russu e Zannoni scappa subito sul 12 a 2. Timeout chiamato da Coach Benini ma la musica non cambia si accende anche De Martin e il quarto termina sul 20 a 4 per i Clementini. Secondo quarto e Zola Predosa si riavvicina ma ancora Russu e Fornaciari puniscono la difesa di casa e all’intervallo il punteggio dice 20 a 37. Terzo quarto e Santarcangelo spinge sull’acceleratore, Fusco con due bombe scava un altro solco e nonostante Francesco Francia abbia cominciato a segnare con un mortifero Bosi, il quarto termina sul 64 a 41.

Ultimo periodo con Santarcangelo che controlla grazie al solito preciso Zannoni e con De Martin e Russu che colpiscono ripetutamente da fuori area. Negli ultimi tre minuti i due coach svuotano le panchine e la partita termina sul 83 a 63 dopo che Santarcangelo ha sfiorato più volte i trenta punti di vantaggio. Ora sabato prossimo la squadra gialloblù attende sul parquet di casa, Novellara squadra diretta concorrente nella lotta per raggiungere i playoff.



Tabellino



Zola Predosa: Perrotta, Bavieri, Maselli, Bianchini 2, Zappoli 7, Ghinazzi 3, Masina, 13, Barilli 6, Bosi 15, Balducci 4, Romagnoli, Almeoni 13. All. Benini



Santarcangelo: Zannoni 19, Lucchi 5, Fusco 13, Russu 25, Fornaciari 9, De Martin 12, Adduocchio, Buzzone, Massaria, Alviti. All. Evangelisti.

Arbitri: Fusetti e Fabiano di Ferrara



Parziali: 4-20 20-37 41-64 63-83