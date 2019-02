Basket C Gold, Albergatore Pro con fiducia nella tana del Gaetano Scirea

Sport

Rimini

| 09:51 - 09 Febbraio 2019

Il play Eugenio Rivali sabato sarà in panchina e probabilmente sarà utilizzato qualche minuto.

Dopo il match vinto mercoledì in maniera netta al Flaminio contro San Lazzaro, Albergatore Pro sabato alle 18,30 gioca nella palestra a Bertinoro contro il Gaetano Scirea e Albergatore Pro RBR. Rivali andrà in panchina poi si vedrà. Guziur non ci sarà.

Coach Massimo Bernardi, nella splendida vittoria contro San Lazzaro dove le è piaciuta di più la squadra, considerati i 108 punti segnati (con 39 assist) e solo 46 punti concessi alla fine del terzo quarto?

“Queste due cose mi sono piaciute molto e sopratutto mi è piaciuto l’approccio alla partita e la determinazione che ci hanno messo i ragazzi – risponde Bernardi sul sito ufficiale di RBR -. Per noi è una fase molto delicata a livello di assenze, ma devo dire che la squadra è stata determinata, coesa e concentrata ed è venuta fuori una bella partita con una buonissima organizzazione da parte nostra, a parte qualche dimenticanza difensiva ed offensiva, ma con un buon basket giocato. Mi è piaciuta la maturità e la concentrazione della squadra.”

Un giudizio su Bertinoro?

“Non bisogna mai abbassare l’allerta perché è sbagliato farlo, inoltre Gaetano Scirea è un’ottima squadra. Me la ricordo bene quando è venuta al Flaminio, è una squadra aggressiva che fa molta tattica e che cambia difesa. Dobbiamo essere pronti a giocare questa partita come fosse una finale di Eurolega”.