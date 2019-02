San Giovanni in M., le nonne del centro ricreativo ‘L’Amicizia’ diventano sarte per i bimbi del nido ‘Pollicino’

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 09:44 - 09 Febbraio 2019

Il momento della consegna, le nonne, Natalina insegnante del Nido e l’Amministrazione comunale.

Lo scorso giovedì pomeriggio il Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli e l'Assessore ai Servizi Sociali Michela Bertuccioli si sono recati al Centro Ricreativo "L'Amicizia" per ringraziare le nonne per il loro bellissimo gesto a favore dei bimbi del Nido.

Le nonne hanno infatti cucito e regalato delle sacchette che i bambini utilizzeranno per portare a casa i libri della biblioteca del Nido.

Per l'occasione, Natalina, maestra del Nido, ha ritirato le sacchette ringraziando le nonne e sottolineando che non si tratta del primo regalo ai più piccoli da parte loro.

Infatti, anche negli scorsi anni, grazie alle stoffe donate da Gilmar e Aeffe, le nonne hanno cucito diversi accessori, come i vestitini delle bambole.

"Questa collaborazione- specificano Sindaco e Assessore- è nata spontaneamente nell'ottica di una preziosa sinergia tra le diverse realtà pubbliche che, nel nostro Comune, dimostrano di saper dialogare tra loro e condividere momenti di arricchimento reciproco. Proprio per questo per noi è importante ringraziare personalmente, dando il giusto valore e riconoscimento a questi gesti. Vedere la soddisfazione e l'orgoglio delle nostre 'ragazze' rende felici ed insegna quanto sostenere l'autonomia e l'attivismo nella terza età sia una vera risorsa per tutta la Comunità."