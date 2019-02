Riccione, notte di sangue in viale Torino: due giovani accoltellati

Cronaca

Riccione

| 07:44 - 09 Febbraio 2019

Fine settimana con episodio violento a Riccione tra giovani. Nella notte tra venerdì e sabato, due ragazzi del luogo sono stati accoltellati in viale Torino, nei pressi del locale "La Mulata", al termine di una lite, pare scaturita per futili motivi. All’ospedale "Infermi" di Rimini, verso l'una, sono arrivati in gravi condizioni con i mezzi del 118 due 23enni, con ferite da taglio. Entrambi sono in gravi condizioni e in prognosi riservata. Ampia battuta dei Carabinieri alla ricerca degli autori. Seguiranno aggiornamenti.