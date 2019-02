Volley giovanile femminile, la Ke Car Rimini cade nel derby di Cattolica Under 18: 3-2

Sport

Rimini

| 17:28 - 08 Febbraio 2019

La squadra del Riviera Volley che partecipa al campionato under 18 territoriale.



All'indomani della sfida vittoriosa di Ravenna in Under 16 Eccellenza per 3-0 (16-25 21-25 8-25) che faceva seguito al ko casalingo contro la leader VTB Pianamiele Bologna per 1-3 (27-25,13-25, 15-25,13-25), la Ke Kar Riviera Volley è tornata in campo per il campionato provinciale Under 18 territoriale, seconda partita della Poule A.

Alla palestra Filippini di Cattolica è stata una vera e propria sfida infinita contro le ragazze di casa. Dopo ben 2 ore e 25 minuti di gioco e di scambi spesso e volentieri molto lunghi e combattuti, il Cattolica ha vinto al tie break (17-15) in cui la squadra di Nanni ha purtroppo letteralmente sprecato due match point. Questi i pariziali: 25-22 23-25 25-21 9-25 17-15.

La partita delle riminesi non è stata particolarmente brillante; inoltre sul finire del primo set si è infortunata alla caviglia Forlani dopo uno scontro sotto rete con il centrale Gennari.

Nella altalena di emozioni, prima dello sfavorevole epilogo finale, il Riviera è stato bravo a recuperare ben due volte lo svantaggio di un set vincendo, in particolare, benissimo il quarto parziale che a un certo punto arriva a condurre per 15-1 (molto buono l'impatto di Morelli subentrata dalla panchina). Da segnalare la bella sfida fra le due giovani bande under 14, Piomboni e Meliffi, avversarie in questa partita ma compagne di squadra in selezione provinciale.

In virtù di questo risultato e del punto conquistato, la squadra mantiene comunque il quarto posto in classifica (ultimo posto valido per la final four) pur avendo giocato meno partite.

