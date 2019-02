TTg Incontri di Rimini vince premio come miglior fiera per il business turistico

Attualità

Rimini

| 17:09 - 08 Febbraio 2019

Il prestigioso Premio Excellent 2019 riconoscerà a TTG Travel Experience di IEG il suo primato tra le fiere per il business turistico. La cerimonia è prevista lunedì sera all’Hotel Principe di Savoia di Milano nel corso di un gran gala dedicato al mondo del turismo, presenti i grandi protagonisti della filiera.

Il Premio Excellent, presieduto dall’On. Ombretta Fumagalli Carulli e ideato insieme a Mario Mancini (Master Meeting), è alla XXIV edizione ed è il più prestigioso riconoscimento per chi opera nel turismo e ospitalità e per chi si adopera per la promozione dell’Italia qual è il caso proprio del marketplace turistico B2B di IEG.

Nel nostro Paese (dati Trademark Italia) il turismo ha un giro d’affari di 180 miliardi (pari al 10% del PIL nazionale se si considera l’indotto dell’intero comparto Viaggi e Turismo), 2,6 milioni gli addetti (il 70% lavora nelle aziende ricettive, con una quota di stranieri del 35%) e 7,8 milioni di posti letto.

La prossima edizione di TTG Travel Experience, la 56esima della sua storia, è in programma dal 9 all’11 ottobre 2019 al quartiere fieristico di Rimin, sempre in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style.

Durante il TTG frequentano il quartiere riminese 73.000 operatori, con 1500 buyers da 90 Paesi. In fiera sono presenti 150 destinazioni da tutto il mondo e l’offerta completa della proposta made in Italy, con tutte le regioni presenti oltre a consorzi, catene, compagnie aeree. In mostra, anche tutto il mondo dei servizi, delle forniture alberghiere e dell’arredo da esterno. Peculiarità dei saloni di IEG l’associare all’area espositiva strumenti di approfondimento delle tendenze del business turistico.