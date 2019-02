Giorgio Gori della Polisportiva Riccione vola in Olanda, invitato come massimo esperto di Salvamento

Sport

08 Febbraio 2019

Giorgio Gori in maglia verde.

Appuntamento di prestigio per il vicepresidente della Polisportiva Riccione e presidente nazionale della Commissione Didattica FIN – Sezione Salvamento, Giorgio Gori, invitato a partecipare alla riunione annuale della ILSE (International Life Saving Federation of Europe) “Commission Meeting 2019 – Best Practice Seminar 2019”, che si svolgerà dall’8 al 10 marzo prossimi a Heemskerk, in Olanda. Si tratta di un doppio appuntamento formativo, in cui l’Italia sarà rappresentata da soli quattro esperti, tra cui appunto il M° Giorgio Gori e che vedrà la partecipazione ai lavori dei massimi dirigenti europei del Life Saving.

“Per me è un grande onore partecipare a questo appuntamento internazionale a cui sono stato invitato come uno dei massimi esperti italiani di Salvamento – spiega Giorgio Gori -. Dopo la riunione tra dirigenti, parteciperemo anche ad un seminario in cui si parlerà di didattica e di eventi e in cui si aprirà un confronto a livello europeo sulla disciplina sportiva del salvamento, ma anche sui soccorsi in acqua e sulle buone pratiche da adottare affinché il settore sia sempre più efficiente, completo e all’avanguardia. Questo appuntamento sarà poi propedeutico agli eventi internazionali che come Polisportiva Riccione, con il supporto della Federnuoto italiana e dell’amministrazione comunale di Riccione organizziamo sul nostro territorio e in cui convoglieranno migliaia di atleti: i Campionati Europei di Salvamento a Riccione dal 17 al 30 settembre 2019 e i Campionati Mondiali di Salvamento dal 14 settembre al 3 ottobre 2020. Intanto, anche quest’anno ci prepariamo ad ospitare i Campionati Assoluti Italiani, che si svolgeranno allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 21 al 24 febbraio prossimi”.

Già on line il sito degli eventi internazionali creato dalla ILSE, consultabile al link: http://www.lifesaving2019.it/