Questo week-end il divertimento è assicurato con fiere, teatro, le immancabili disco. Ecco cosa fare

15:32 - 08 Febbraio 2019

Spettacoli, fiere, teatro, è un week-end che, ça va sans dire, sarà colmo di appuntamenti per tutti i gusti. Se volete organizzarvi, noi vi diamo qualche dritta: ecco gli imperdibili appuntamenti del finesettimana.





TEATRO E MUSICA





Dopo il successo di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Alessandro Gassmann dirige un altro adattamento cinematografico dall'intensa carica emotiva e sociale: Fronte del porto in scena al Teatro Galli di Rimini venerdì 8 e sabato 9 febbraio alle ore 21 e domenica 10 febbraio alle ore 16 (Turni ABC). QUI tutte le info.





Sabato 9 febbraio (ore 21,15) presso il Teatro CorTe di Coriano una serata dedicata alla comicità con Appunti G. In scena Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio, Lucia Vasini. Testo e regia Collettivo Appunti G, collaborazione ai testi Francesca Sangalli, progetto fotografico Laila Pozzo e produzione Collettivo Appunti G/Nidodiragno. QUI tutte le info.





Secondo appuntamento, sabato 9 febbraio alle ore 21, con la rassegna "Un Teatro per i Ragazzi" al Teatro di San Leo a Pietracuta. La compagnia Teatrino dell'Es presenterà Burattiniamo tutti insieme, uno spettacolo con il coinvolgimento diretto dei bambini e del pubblico, dove i sogni diventano realtà e le realtà sogni, con numeri musicali e recitati di Commedia dell'Arte, con burattini, marionette, pupazzi, teatro in nero ed ombre cinesi.





Dopo lo straordinario successo di Gek Tessaro e degli animali del suo Libero zoo, allo Spazio Tondelli arriva un altro appuntamento imperdibile per i bambini dai 4 anni in su. Domenica pomeriggio (ore 16.30, ingresso 6 euro) la rassegna "La bellina" propone Valentina vuole, spettacolo di narrazione per attrici e pupazzi portato in scena dal Progetto g.g.





FIERE E MERCATI





Questo weekend torna a Bellaria Igea Marina l'annuale appuntamento con la festa dedicata alla sua patrona, Sant'Apollonia: la kermesse è in programma nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 febbraio. E per l'occasione fino a domenica 17 febbraio sarà aperto il tradizionale Luna Park in piazza del Popolo, con giornate promozionali. QUI tutte le info.





Si rinnova l'appuntamento con una delle mostre scambio più importante dell'Italia centrale; sabato 9 e domenica 10 febbraio nei padiglioni della fiera di Rimini, due giorni per gli appassionati del settore motoristico delle due e quattro ruote d'epoca. In mostra ci saranno auto, moto e cicli d'epoca, ricambi e accessori, modellini, foto, poster e tutti quei pezzi introvabili che hanno fatto la storia della meccanica motoristica. QUI tutte le info.





Il cuore di Riccione Paese si anima questa domenica, come ogni seconda domenica del mese, con il mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo "Il Baule dei Ricordi", oggetti dimenticati, più o meno vecchi o antichi, affari e rarità dalle monete ai gioielli, dalle stampe ai dischi in vinile, dai fumetti agli orologi, dai vestiti ai libri, dagli accessori agli strumenti musicali, ecc.





CULTURA





Dopo il grande successo di pubblico del primo appuntamento in compagnia di Andrea Marcolongo, prosegue a Morciano di Romagna la rassegna 'Cortocircuiti narrativi' per la direzione artistica di Emiliano Visconti: scrittori di oggi e di ieri a confronto nella cornice della sala ex Lavatoio di via Concia. Domenica alle 16.30 sarà la volta di un 'big' della narrativa italiana: Marcello Fois, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore. QUI tutte le info.





Domenica, al Mulino di Amleto Teatro, Conversazione con l'artista Marina Massironi in "Odissee - Rassegna di teatro contemporaneo" . Un'occasione per ascoltare dal vivo la storia della carriera artistica di uno dei grandi protagonisti della scena teatrale italiana. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini. Orario: dalle ore 11.30 con aperitivo.





DISCOTECHE





Il venerdì rigorosamente targato "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge. Show restaurant dalle 21 e 30, a seguire disco by Dj Domez e Franz Frisani.





Al Peter Pan Club il venerdì è InClorophilla - Circo Nero Italia. In consolle Frankie P DJ, DJ THOR, Tanja Monies e Maurizio Monti.





Sabato 9 Febbraio, all' Altromondo Sudios è Grancaribe! La vera musica latina con uno staff interamente latino, che ripercorre tutto il Sudamerica.





