Fratello e sorella di 21 e 26 anni rubano in un negozio, le telecamere li incastrano

| 15:18 - 08 Febbraio 2019

La stazione della Compagnia Carabinieri di Novafeltria.

Ennesima risposta ai furti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, dopo una mirata attività investigativa, hanno identificato i due responsabili – fratello e sorella rispettivamente di 21 e 26 anni - del furto di materiale di cancelleria all’interno di un negozio. I due ladri erano stati immortalati dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza in occasione del furto compiuto all’interno dell’attività commerciale.

A seguito della denuncia contro ignoti sporta dal titolare dell’esercizio, i Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno avviato le indagini ed hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Come avvenuto per un furto in un supermercato, i militari hanno identificato, grazie all'analisi delle immagine, i due colpevoli. A quel punto è stato eseguito un decreto di perquisizione che ha permesso il rinvenimento del materiale di cancelleria oggetto di furto.

I due ragazzi, originari della provincia di Foggia, ma domiciliati da tempo a Novafeltria, sono stati denunciati perché ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato e per uno dei due scatterà con ogni probabilità il “foglio di via” dal Comune di Novafeltria, richiesto a suo carico dalla Stazione Carabinieri di Novafeltria.

Il Comandate della Compagnia CC di Novafeltria, Capitano Silvia Guerrini, sottolinea come “la tempestività delle denunce e la minuziosità dei dettagli forniti da coloro che subiscono reati è condizione essenziale affinché i Carabinieri possano esperire indagini più efficaci e raggiungere risultati, anche in quei furti considerati di “minore entità”: in questo caso il sistema di videosorveglianza ha fatto la differenza ma senza alcuni dettagli forniti dall’esercente, vedere le immagini non sarebbe stato decisivo.”