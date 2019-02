Santarcangelo, azienda dona computer alla scuola Pascucci ripulita dai ladri

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 08 Febbraio 2019

Scuola Pascucci di Santarcangelo.

Con uno stanziamento di 6.500 euro, a cui si uniscono il contributo di un’azienda privata del territorio e la collaborazione della Pro Loco, l’amministrazione comunale di Santarcangelo riacquista le attrezzature informatiche rubate alla scuola elementare Pascucci, che riceverà nei prossimi giorni 28 computer e 12 tablet. In seguito al furto avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio scorsi, infatti, la Giunta comunale aveva manifestato la propria disponibilità a riacquistare la strumentazione sottratta stanziando immediatamente l’importo necessario.



Nei giorni intercorsi da quel momento – che sono serviti a stimare precisamente il valore dei materiali rubati – diverse realtà della società civile si sono rivolte all’Amministrazione comunale chiedendo di poter contribuire al ripristino della strumentazione: una in particolare, l’azienda informatica Ex Novo Computer di Santarcangelo, ha scelto di donare alla scuola Pascucci 14 pc.



L’amministrazione comunale ha quindi provveduto a integrare questa donazione e procederà all’acquisto del restante materiale (11 computer fissi, 3 portatili e 12 tablet) in collaborazione con la Pro Loco, divenuta in questi anni un punto di riferimento per le raccolte fondi a scopo solidale.

Nei prossimi giorni, dunque, la scuola Pascucci riceverà complessivamente 25 computer fissi, 3 pc portatili e 12 tablet, insieme a 25 mobiletti dove collocare le postazioni fisse. In accordo con la Direzione didattica del Primo circolo, infatti, si è scelto di acquistare computer fissi invece di quelli portatili in virtù di una maggior facilità di custodia.



“L’urgenza con la quale ci siamo mossi – spiega il sindaco Alice Parma – è dovuta al fatto che le attrezzature sottratte alla Pascucci sono strumenti indispensabili per la didattica quotidiana, dal momento che servono per utilizzare tra l’altro le lavagne interattive multimediali e i registri di classe elettronici. Se siamo riusciti in così breve tempo a far fronte a questa necessità, è anche grazie alla generosità dell’azienda Ex Novo di Maged Nashed, che ci teniamo a ringraziare per la sua donazione. La stessa sensibilità dimostrata dall’associazione Noi della Rocca, che ha subito lanciato una raccolta fondi: un’iniziativa che non si ferma ora che l’emergenza è superata, ma proseguirà a favore dell’ampliamento dell’‘aula dei sensi’ polifunzionale realizzata due anni fa dai volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. alla scuola elementare Ricci di San Vito. Come speravamo – conclude il sindaco – Santarcangelo si dimostra ancora una volta città solidale, rispondendo con tutta la sua generosità a un gesto vile come il furto in una scuola”.