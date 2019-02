Espulso dall'Italia, ma è sorpreso a Rimini con droga: arrestato 32enne albanese

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 08 Febbraio 2019

Controlli Polizia (Foto di repertorio).

Alle 21.30 di giovedì la Squadra Volante della Polizia di Rimini ha fermato un 32enne albanese irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato sottoposto ad accertamenti vicino al parcheggio di via Medaglie d'Oro: era stato espulso dal 2017 e accompagnato dalla Polizia all'aeroporto Fellini a prendere l'aereo per Tirana, con divieto di rientro in Italia per 5 anni; per questo ai suoi polsi sono scattate le manette. In passato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per spaccio. E proprio della droga è stata ritrovata nella vettura della Polizia: due involucri di cellophane che il 32enne aveva con sé e che aveva abbandonato, con la vana speranza che tutto passasse inosservato agli agenti. Il possesso di stupefacenti gli è costato una nuova denuncia per detenzione ai fini di spaccio.