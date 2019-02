Furto al centro commerciale, ruba cosmetici per oltre 600 euro e li nasconde nella borsa

Cronaca

Rimini

| 13:58 - 08 Febbraio 2019

Furto cosmetici (foto di repertorio).

Una 22enne rumena, residente a Rimini e con precedenti, è stata arrestata nel primo pomeriggio di giovedì per un furto compiuto in un centro commerciale. I movimenti della ragazza sono stati subito notati dal personale addetto alla sicurezza, che l'ha osservata dai monitor dell'impianto di videosorveglianza, cogliendola sul fatto mentre rubava cosmetici mettendoli nella sua borsa. Per non destare sospetti e passare dalle casse automatiche, ha fatto una spesa per pochi euro, pagandola regolarmente, ma una volta oltrepassate le barriere anti-taccheggio, si è trovata di fronte i Carabinieri. I cosmetici rubati avevano un valore complessivo di 600 euro.