Riccione, domenica ultimo appuntamento con le conferenze di archeologia

| 12:16 - 08 Febbraio 2019

Assessore Alessandra Battarra e preside Giuseppe Ciampoli. Foto Casalboni.

Con l’appuntamento di domenica 10 febbraio (ore 17.30, Palazzo del Turismo, ingresso libero) si conclude il ciclo di conferenze di archeologia organizzate dal Museo del Territorio. La rassegna in questa edizione è stata dedicata al tema del cibo e l’ultimo incontro sull’alimentazione del passato avrà per protagonista il periodo etrusco. Dopo aver attraversato l’età del bronzo e il medioevo, il pomeriggio di domenica avrà per relatore un ospite d’eccezione, il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Valentino Nizzo, con una conferenza dal titolo La cultura del cibo in Etruria.

Questa edizione è stata impreziosita dalla collaborazione con l’Istituto Alberghiero Severo Savioli che anche per quest’ultima occasione cucinerà alcune pietanze del periodo storico di riferimento. La degustazione (quota di partecipazione 15,00 euro), in programma presso le sale dell'Istituto alberghiero alle ore 20.00, va prenotata presso il Museo del Territorio (0541600113 museo@comune.riccione.rn.it).