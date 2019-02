Tariffa corrispettiva puntuale, incontro tra comune di Coriano e le aziende

Attualità

Coriano

| 12:09 - 08 Febbraio 2019

Vicesindaco Gianluca Ugolini e assessore all’ambiente Anna Pazzaglia.

Si è svolto giovedì 7 febbraio presso il teatro CorTe di Coriano, l’incontro dedicato alle aziende del territorio ed alle associazioni di categoria per l’attivazione del servizio a Tariffa Corrispettiva Puntuale.

Il percorso fin qui svolto è frutto di numerosi tavoli di confronto con il gestore, al quale hanno partecipato insieme all’amministrazione di Coriano anche quelle di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

Nell’incontro il Vicesindaco Gianluca Ugolini e dell’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia, hanno affiancato il gestore nella spiegazione del percorso iniziato circa a metà del 2018 che dalla TARI ci sta conducendo alla piena attuazione della Tariffazione Corrispettiva Puntuale.

Un percorso non facile ed innovativo; un percorso rivolto ad una cultura di maggior rispetto per l’ambiente che è stato recepito dalla popolazione in maniera positiva, offrendo negli ultimi tre mesi dello scorso anno, performance superiori ai limiti stabiliti dalla legge regionale da raggiungere come obiettivo entro il 2020; un percorso che miri ad una sempre più giusta ripartizione dei costi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti realizzando così massima equità.

Durante la serata il confronto con le aziende è risultato interessante e costruttivo e le aziende hanno potuto approfondire con il gestore il tema della differenziazione della propria specifica realtà produttiva.

L'amministrazione ricorda che è attivo un ufficio dedicato al servizio dei cittadini, messo a disposizione dall’amministrazione e gestito da Hera, aperto tutti i lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede Municipale in piazza Mazzini n.15 a Coriano, a questo sportello si possono ricevere informazioni ed assistenza per tutte le problematiche sia tecniche o amministrative.

E’ attivo anche un numero verde gratuito 800.862.328