Trasloco Centro per l'impiego di Rimini, gli uffici riapriranno martedì 12 febbraio

Attualità

Rimini

| 12:05 - 08 Febbraio 2019

Ingresso Centro per l'impiego.

In seguito al trasloco degli uffici da piazzale Bornaccini a via Farini 6, il Centro per l'impiego di Rimini comunica che riaprirà regolarmente al pubblico martedì 12 febbraio 2019.

Per informazioni si può contattare il centralino (tel. 0541.446211), inviare e-mail a impiego.rimini@regione.emilia-romagna.it o consultare il sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini.

Per reali urgenze, fino all'apertura della sede di Rimini, è possibile rivolgersi al Centro per l’impiego di Riccione (via Carpi 2, tel. 0541.473111, e-mail impiego.riccione@regione.emilia-romagna.it).

Rispetto alla chiusura inizialmente prevista di una decina di giorni, è stato possibile limitare i disagi all'utenza con la chiusura di sole tre giornate lavorative grazie all'impegno di tutti gli operatori del Centro per l'impiego e alla professionalità e velocità dei dirigenti e dipendenti del Gruppo Facchini Rimini, azienda incaricata del trasloco.