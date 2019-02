Cuccioli abbandonati e un cane con orecchie amputate in mezzo all'immondizia. Salvati dai Carabinieri

Cronaca

| 11:58 - 08 Febbraio 2019

L’area interessata e gli animali sono stati posti sotto sequestro..

Un cane con le orecchie amputate e altri cuccioli lasciati in mezzo all'immondizia. Maltrattamento di animali, abbandono di rifiuti, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Per questi reati sono stati denunciati un 30enne ed un 24enne entrambi di Misano. I Carabinieri hanno indagato su una sospetta rimessa abusiva di animali a San Clemente. L'ispezione ha permesso di trovare e salvare 22 pitbull, 11 adulti e 11 cuccioli. Gli animali erano vicino a montagne di rifiuti abbandonati. Ad un animale erano state anche parzialmente amputate le orecchie. Nel magazzino si trovava anche un lavoratore slovacco impiegato in nero. Tutta l'area e gli animali sono stati sequestrati. L'operazione è stata effettuata giovedì pomeriggio e condotta dai Carabinieri di Cattolica in collaborazione con la Forestale di Morciano e l'Ispettorato del Lavoro di Rimini.