Sabato torna la Giornata di raccolta del farmaco

| 08:41 - 08 Febbraio 2019

Sabato 9 febbraio in oltre 4.500 farmacie che espongono la locandina della Giornata di Raccolta del Farmaco (#GRF19), i cittadini potranno - grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di circa 20.000 volontari - acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I medicinali saranno consegnati ad uno degli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati con Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. In Italia, nel 2018, 539.000 persone povere (il 10,7% dei poveri assoluti in Italia) si sono ammalate e hanno chiesto il sostegno degli enti per potersi curare. Nella provincia di Rimini hanno aderito 43 farmacie situate nelle città di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico Corpolò, Villa Verucchio e Santarcangelo. La Giornata di raccolta si svolgerà anche nella Repubblica di San Marino. Gli enti che riceveranno i farmaci raccolti sono 23 e svolgono la loro attività nella provincia di Rimini. Tra i più noti ricordiamo la Associazione Papa Giovanni XXIII, la Caritas Diocesana, la Comunità di Monte Tauro, la mensa Sant’Antonio per i Poveri, la Coop. Centofiori, Il Banco Alimentare.